Roboterbienen schwärmen für Technik

Menschen im Zentrum

Damit das nicht passiert, kommt Sabine Seidler ins Spiel. Die frühere Rektorin der TU Wien – der führenden Uni im MINT-Bereich – ist seit 2024 MINT-Beauftragte der Stadt Wien und koordiniert Maßnahmen um Wiens Zukunft als Technologie-Zentrum zu stärken. Die Berufswahl von Jugendlichen, sagt Seidler, folge gerade im technischen Bereich nach wie vor Klischees. Daher würden sich viele Mädchen gegen einen technischen Beruf entscheiden. Das sei schade, denn „gerade in diversen Teams werden die besten Lösungen gefunden!“ Seidler ist aber optimistisch, dass aktuelle Entwicklungen der Technik Mädchen ansprechen – etwa in den Umwelttechnologien oder dem großen Thema „Digitaler Humanismus“, denn: „Sie begeistern sich für Jobs, die den Menschen ins Zentrum stellen. Und in diesen Bereichen geht es oftmals genau darum, mit Technik und Mathematik kreative Lösungen zu finden“, so Seidler.