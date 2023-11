IV-Vizepräsident zu Wien als Forschungsstandort: „Da kann man stolz sein!“

Wie würden Sie Österreich im internationalen Vergleich als Forschungsstandort beurteilen?

Philipp von Lattorff: Sehr positiv. Es gibt eine sehr ambitionierte und interessante Community in Österreich, vor allem in Wien und im Bereich Life Sciences. Wichtig für einen Forschungsstandort ist vor allem das Umfeld: Universitäten, Grundlagenforschungsinstitute, Start-ups und große forschende Unternehmen. Wichtig für Forschende sind auch Möglichkeiten zum Austausch und zur beruflichen Weiterentwicklung. Innerhalb der Community gibt es rege Diskussionen und manchmal entstehen auch neue Projekte daraus. Darüber hinaus punkten Österreich und Wien mit einer sehr hohen Lebensqualität und einem guten Bildungssystem. Das sind gute Argumente, internationale Wissenschafter für den Standort zu gewinnen. Last but not least braucht es die entsprechende finanzielle Unterstützung. Und auch hier kann Österreich punkten.

Die österreichische Forschungsszene wurde zuletzt mit zwei Nobelpreisen gewürdigt; wie geht es der Grundlagenforschung?

Sehr gut, wenn ich mir anschaue, welche internationalen Kapazunder nach Österreich gekommen oder zurückgekehrt sind. Aber auch, wenn wir schauen, wohin Forscherinnen und Forscher gehen, nachdem sie in Österreich gearbeitet haben und wie sich ihre Karrieren auf internationaler Ebene entwickeln. Da kann man stolz sein!