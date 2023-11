Geförderte Projekte der Stadt Wien

Im Jahr 2022 erhielten rund 300 wissenschaftliche Einrichtungen und Personen eine Förderung durch die Stadt Wien. Inhaltliche Akzente wurden durch zwei außertourliche Ausschreibungen gesetzt: In der Studie Stadt als Wissensraum von Univ.-Prof.in Ulrike Felt et al. (2021) wurde gezeigt, dass sozioökonomisch schlechter gestellte und wenig bildungsaffine Erwachsene und Senior*innen sowie Jugendliche und junge Erwachsene durch bestehende Wissenschaftsvermittlungsangebote unterversorgt sind.

Diese Lücke wurde mit dem Call Vom Wissen der Vielen – Wissenschaftsvermittlung in Wien adressiert. Nach Begutachtung der Einreichungen durch eine unabhängige Jury wurden elf Projekte ausgewählt und mit einem Gesamtvolumen von 1,1 Millionen Euro gefördert. Im Sinne der Einbeziehung einer breiteren Öffentlichkeit verfolgen diese Projekte einen partizipativen, interdisziplinären Austausch der oben genannten Zielgruppen mit Vertreter*innen aus Forschung und Wissenschaft. Erklärte Ziele sind ein besseres Verständnis für Wissenschaft und ihre Wissensproduktion, ein erhöhtes Vertrauen in faktenbasiertes Wissen und die Entwicklung einer kritischen Haltung gegenüber Pseudowissen.

Unter dem Titel democracy in progress – Beiträge zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen widmete sich der zweite Call einem insbesondere seit der COVID-19-Pandemie deutlich sichtbar gewordenem Problemfeld: dem schwindenden Vertrauen der Bürger*innen in demokratische Strukturen. Auf Empfehlung eines Beirats wurden schließlich sieben Projekte mit einer Gesamtsumme von 600.000 Euro gefördert. Zum einen handelt es sich dabei um Forschungsprojekte, zum anderen um Vermittlungskonzepte, die mittels reflektierter Methodik unterschiedliche gesellschaftliche Zielgruppen erreichen und die Teilnehmenden zu zivilgesellschaftlicher Partizipation anregen.

