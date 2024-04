Es liegt was in der Luft

Wichtige Hilfestellung

Warum das Immunsystem auf bestimmte Allergene reagiert, wird intensiv beforscht. „Da es unzählige mögliche Allergene gibt, ist diese Frage aber schwer zu beantworten“, so Berger. „Da es diese Fehlfunktion des Körpers gibt, ist es für Allergiker umso wichtiger, sich mit der Prävention auseinanderzusetzen.“ Und das bedeutet im Falle einer Pollenallergie, über den Status der blühenden Pflanzen bestmöglich informiert zu sein. Der Österreichische Polleninformationsdienst bietet auf seiner Website kostenlose Services an. „Durch unsere aktuellen Belastungsberichte und Vorhersagemodelle kann man die Prävention maximieren“, betont der Experte.

„Wir können die aktuelle Allergiebelastung sogar stundengenau vorhersagen, sodass Spaziergänge oder das Lüften zu Hause besser geplant werden können.“ Um relevante Daten zu erhalten, unterhält der Polleninformationsdienst 25 Pollenfallen in ganz Österreich, die ausgewertet werden. „Zudem haben wir durch die Europäische Pollendatenbank auch Zugriff auf über 500 Pollenfallen in ganz Europa“, so Berger. „Und in unserem Team arbeitet auch ein Biologe, der sich wöchentlich den Blühstatus verschiedener Pflanzen anschaut.“ Die Nutzer der Website tragen ebenfalls ihren Teil bei: Tragen sie ihre Beschwerden in ein Symptomtagebuch ein, können die Belastungen noch genauer berechnet werden.

Seit diesem Jahr arbeitet der Österreichische Polleninformationsdienst mit dem Copernicus-Projekt der EU zusammen. „Das Satellitenprogramm umfasst Feinstaubbelastung, Luftverschmutzung und bietet Wettermodelle“, erklärt Markus Berger. „So konnten wir ein neues Modell erstellen, das personalisierte Vorhersagen zulässt.“ Für Allergiker bedeutet dies, dass sie über die Website nun auch individualisierte Vorhersagen erhalten können – und damit dem Leidensdruck ein wenig entgegenwirken können.

www.polleninformation.at