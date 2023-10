Ernährungsfrage: Plastik bleibt ein Schlüsselmaterial

Segen und Fluch

Doch können wir die Weltbevölkerung 2050 ohne Plastik in der Landwirtschaft ernähren? Um bis zum Jahr 2050 geschätzte zehn Milliarden Menschen sicher und für den Planeten verträglich ernähren zu können, wird Plastik wohl ein Schlüsselmaterial bleiben. Durch Kunststoffe können Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Sie können beispielsweise auch helfen Lebensmittel- und Nachernteverluste zu verringern.

Sollen wir also Plastik in der Landwirtschaft verbieten? „Besser nicht, denn der ökologische Schaden wäre aktuell größer als der Nutzen. Der Einsatz von Plastik spart erhebliche Mengen an Dünger, Pestiziden und Wasser ein. Es kann früher und öfter geerntet werden und der ökologische Gesamtfußabdruck sinkt“, erklärt Tilo Hofmann. Aber sind die kurzfristigen Vorteile des Einsatzes von Plastik in der Landwirtschaft langfristig nachhaltig?

„Bei den derzeitigen Anwendungspraktiken nicht. Daher bedarf es mehrerer Schritte: Vermeiden, wo möglich, recyclen, Wiederverwenden. Die Vision: Der Hersteller bietet kein Wegwerfprodukt an, sondern die vollständige Rückholung des Plastikprodukts vom Acker inklusive Aufbereitung – und das mit gesetzlich verbindlichen Quoten. Und nur wo dies nicht möglich ist, also Plastik auf dem Feld verbleibt, wird vollständig biologisch abbaubares Material ohne toxische Additive verwendet. Hier sind Forschung und Innovation nötig“, so Hofmann