Zusätzlich zu Muttermilch: Beikost schon ab dem 3. Lebensmonat?

Sechs Monate, so lange empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Säuglinge – wenn möglich – zu stillen. Eine britische Untersuchung (Infant Feeding Survey) aus dem Jahr 2010 zeigte jedoch, dass rund 52 Prozent der Mütter ihren Kindern vor dem sechsten Lebensmonat feste Nahrung verabreichen, weil sie das Gefühl haben, die Babys würden durch Muttermilch allein nicht mehr satt. Zudem gaben 26 Prozent der Mütter an, Beikost früh anzubieten, weil ihre Babys nachts häufig aufwachen.

Nicht selten machen Mütter in der Praxis also die Erfahrung, dass Beikost, also feste Nahrung, ab dem dritten Lebensmonat zu besserem Schlaf bei Kind und Mutter führt. Eine Studie hat das nun bestätigt.