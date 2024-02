Neurologe erklärt, warum der Arm nachts taub wird

Mögliche Ursachen für Taubheitsgefühle im Arm

Die Ursache für das Taubheitsgefühl im Arm, das auch in den Beinen auftreten kann, liegt oft in einem abgeklemmten Nerv. Durch das Verharren in einer bestimmten Körperhaltung beim Sitzen oder Liegen wird ein Nerv abgeklemmt und die Reizweiterleitung gestört.

Während beim Sitzen mit überschlagenen Beinen oder hinter dem Kopf gefalteten Armen die Bewegung der Gliedmaßen trotz Taubheitsgefühl möglich ist, ist der eingeschlafene Arm nachts wie paralysiert.

Der US-amerikanische Neurologe James Dyck schildert dem Online-Portal vox.com zwei mögliche Erklärungsansätze für taube Gliedmaßen nach dem Aufstehen: