Vegane Pflanzenmilch: Hemmt sie Wachstum bei Kindern?

Nach der Auswertung von Daten von mehr als 5.000 gesunden kanadischen Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren zeigte sich, dass Dreijährige, die täglich drei Tassen Pflanzenmilch zu sich nehmen, durchschnittlich um 1,5 Zentimeter kleiner sind als Gleichaltrige. Von den 5.000 Kindern tranken 92 Prozent täglich Kuhmilch, 13 Prozent nahmen jeden Tag pflanzlichen Milchersatz zu sich.

Bei der Erhebung zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Menge an Getreidemilch, die konsumiert wurde und der verminderten Größe der Kinder. Für jede Tasse Pflanzenmilch täglich waren die Kinder im Schnitt um 0,4 Zentimeter kleiner. "Es ist nicht so, dass man etwas kleiner ist, wenn man keine Kuhmilch trinkt. Vielmehr ist es so, dass das Kind mit jeder konsumierten Tasse Pflanzenmilch kleiner wird", wird Jonathon Maguire von CNN zitiert.

In ihrem Bericht erklären die Wissenschafter, dass Milchalternativen als gesundheitlich vorteilhaft verkauft werden. Während Kuhmilch in der Vergangenheit von der Wissenschaft mit einem positiven Wachstumseffekt bei Kindern in Verbindung gebracht wurde, könne selbiges für Getreidemilch derzeit nicht gesagt werden, so die Forscher.

Den Grund für die Wachstumshemmung untersuchten die Forscher nicht. Auch zwischen unterschiedlichen Getreidemilchsorten wurde nicht differenziert. Unklar sei auch, ob die kleineren Kinder im Laufe der Zeit den Wachstumsrückstand aufholen könnten. Man räumte daher ein, dass weitere Studien notwendig seien, um den genauen Zusammenhang zwischen Pflanzenmilchkonsum bei Kindern und ihrer Größe zu erforschen.