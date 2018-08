Tschüss Milch und Semmeln: So läuft die F.X. Mayr Kur heute ab

Disziplin setzt die Mayr-Kur voraus. Das merkt man schon bei der Vorbereitung: Bereits eine Woche vor Kurbeginn sollte weitgehend auf das Abendessen verzichtet werden– auf Alkohol, Kaffee und Zucker sowieso. Dafür trinkt man täglich auf nüchternen Magen einen Teelöffel Bittersalz, verdünnt in einem Glas Wasser – am besten in kleinen Schlucken. Wenn die Kur dann richtig losgeht, kommen eine Fasten-Diät und spezielle Körperbehandlungen durch Ärzte und Therapeuten dazu. Das sind die Grundbausteine der Kur, die der Österreicher Franz Xaver Mayr vor mehr als 100 Jahren entwickelt hat.

Aus seiner ehemaligen Milch- und Semmeldiät hat sich inzwischen die moderne sogenannte Milde Ableitungsdiät entwickelt. Eintönig bleibt der Speiseplan trotzdem: Die Rezepte orientieren sich am Trennkost-Prinzip mit kohlenhydratreduzierter Kost. Alle Speisen sollen leicht verdaulich sein, fettarm und nicht reizen. „Die Monotonie wirkt sich auf die Geschmackssensoren aus, sodass man wieder besser schmecken kann und weniger Salz und Zucker braucht. Alles schmeckt intensiver“, erklärt Alex Witasek, Präsident der Internationalen Gesellschaft der F.X. Mayr Ärzte. Bis zu vier Liter Flüssigkeit soll man als Kurgast täglich trinken – ausschließlich milde Kräutertees, leichte Gemüsebrühe und stilles Wasser.