F.X.-Mayr-Arzt: "Ernährung ist ein Zeichen von Wertschätzung"

Harald Stossier: Wir haben uns zu einer „To-Go-Gesellschaft“ entwickelt. In der das Essen - bis auf Besuche in Restaurants mit Sternecharakter - an Bedeutung verloren hat. Wir haben vergessen wertzuschätzen, was es bedeutet, ein vernünftiges Lebensmittel zu haben. Für mich ist Ernährung ein Zeichen von Wertschätzung: der Natur gegenüber, dem, der die Ernährung hergestellt hat und einem selbst gegenüber. Denn man kann auch Selbstmord mit Messer und Gabel begehen und alles zwischen Tür und Angel in sich hineinstopfen.

Was meinen Sie damit? Sie können in einem Restaurant sitzen, in dem alle Lebensmitteln bio und nach den Gesichtspunkten der Mondrhythmen ausgewählt sind. Wenn sie das einfach so in sich hineinstopfen, dann wird das beste Lebensmittel nicht den Stoffwechsel so versorgen, dass er davon profitieren kann. Es ist immer die falsche Vorstellung, dass uns das Lebensmittel ernährt. Es ernährt uns nur der Teil des Lebensmittels, den wir in der Lage sind zu extrahieren und zu verdauen. Kauen, bewusstes Essen, Fasten - darum geht es in der F.X.-Mayr-Kur. Doch wenn der Begriff fällt, ist bei vielen nach wie vor das Bild von Semmel und Milch da. Darum dreht es sich heute nicht mehr, oder? F.X.-Mayr war nie Semmel-Milch. Bereits am Anfang ging es stets darum, dass man Wert auf die Esskultur legt, dass man den Menschen klar macht: Es geht um langsames Essen, gutes Kauen, sich Zeit nehmen fürs Essen. Womit man das tut war immer eine große Variationsbreite. Damals hat man die Semmel als sogenannten Kautrainer genutzt. Heute, aufgrund vieler Unverträglichkeiten, gibt es eine Flade. Es geht einfach darum, dass man ein Lebensmittel verwendet, das gut zu Kauen ist. Humoristisch könnte man auch sagen, man könnte eine Schuhsohle verwenden. Es zählt das Kauen und Einspeicheln zu trainieren.

© Bleib Berg

Ein Plädoyer fürs Kauen? Wir sollten uns vor Augen führen, was unsere Großeltern uns immer vermittelt haben: Setz dich hin, iss langsam, konzentrier dich. Das Kauen hat vor allem den Aspekt, dem Körper Information zu geben. Das heißt, ich nehme im Mund wahr, welche Stoffe zu verarbeiten sind und das wird an das Gehirn weitergegeben. Nicht so bei meinen persönlichen Freunden, den Smoothies. Nicht ihre Freunde? Die landen im Magen, ohne Information an den Körper, was das eigentlich ist. Der Arme hat gar keine Chance. Weil bis er beim Hirn nachfragt, was er damit machen soll, kommen die Bakterien von links und rechts und fangen an, das zu verarbeiten. Hier sind Fehlverdauungsvorgänge einfach vorprogrammiert. Dasselbe gilt, wenn Menschen Rohkost am Abend essen.

Fakten F.-X-Mayr

Die F.-X.-Mayr-Kur ist eine Fastenmethode, die sich die Darmsanierung zum Ziel setzt. Durch reduzierte Kost und bewusstes Kauen soll der Darm geschont und gesundes Essen erlernt werden. 4 Säulen

stehen im Mittelpunkt: Schonung (Darm entlasten), Säuberung (Darm reinigen mit Bittersalzen) Schulung (richtiges Essen und Kauen) und Substitution (Nahrungsergänzungsmittel). Retreat

In Bad Bleiberg in Kärnten hat sich das F.-X.-Mayr-Retreat "Bleib Berg" dieser Methode verschrieben. Mehr Infos unter: www.bleib-berg.com

Warum? Weil Rohkost am Abend gärungsfreudig ist, mit ihr gehen wir gegen unsere Prinzipien. Es geht um die Beachtung von Rhythmen. Und am Abend ist die Leistungsfähigkeit des Verdauungsapparats am geringsten, daher macht es keinen Sinn am Abend eine riesige Mahlzeit zu sich zu nehmen. Genau das wollen wir den Menschen in der Mayr-Therapie wieder lehren. Aber sind die Menschen nicht völlig verwirrt mit Ernährungstrends, die sich gefühlt monatlich ändern? Woran soll man sich halten? Auf das Körpergefühl hören, falls es noch vorhanden ist. Auch wenn wir aktuell eine Zeit erleben, in der sehr viele, weil sie glauben prominent zu sein, ihre eigenen Ernährungslehren verbreiten. Aber man kommt um die großen Realitäten nicht umhin: Die Ernährung ist nicht nur Zufuhr des Lebensmittels, sondern vor allem ein Verdauungsprozess. Das heißt die Pflege der Verdauungsleistung und eine Auswahl gesunder Lebensmittel gehört dazu. Fanatismus ist in der Ernährung immer falsch. Wenn jemanden Kartoffeln nicht schmecken, dann werde ich ihm nicht beibringen, dass er diese essen muss.

© Bleib Berg

Sie haben sich als Mayr-Arzt einer traditionellen Methode verschrieben. Wie geht es Ihnen damit, wenn nun Abnehmspritzen wie Ozempic als neue Heilsbringer gefeiert werden? Das Problem ist nicht, dass solche Substanzen auftauchen, sondern der Missbrauch davon. Jene, die es brauchen würden, bekommen es nicht mehr. Und jene, die glauben dadurch zwei Kilo abzunehmen, nehmen es, weil sie glauben, sie können damit weitermachen wie bisher. Das ist die Illusion, die wir den Menschen nehmen müssen: Wenn ich am Ende des Tages ein anderes Ergebnis haben möchte, muss ich vorher etwas ändern.

Ein Sprichwort besagt: Einen guten Mayr-Arzt zeichnet vor allem die Erfahrung aus. Was haben Sie auf Ihrem Weg gelernt? Wenn ich etwas gelernt habe, dann der Natur die Chance zu geben, die Menschen auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit zu helfen und sie nicht zu behindern. Ich als Person bin dabei der Unwichtigste. Ich ebne maximal ein paar Wege, weise auf Dinge hin und begleite. Aus meiner Sicht gibt es keinen stärkeren Heileffekt, als das Fasten.