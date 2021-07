Ein Lustspielzeug im Goodiebag der Oscar-Nominierten

132.000 Dollar – diesen Wert hatte ein Goodiebag im vergangenen Jahr. Das sind umgerechnet fast 125.000 Euro. Insgesamt wurden Pakete im Wert von sechs Millionen Dollar an die Nominierten ausgegeben. Die Unternehmen, die die Produkte für die prallen Werbepäckchen zur Verfügung stellen, müssen bis zu 4.000 Dollar zahlen, um überhaupt im Package vertreten sein zu dürfen.

Die Goodiebags heißen traditioneller Weise "Everyone Wins", zu Deutsch "jeder gewinnt", und werden in der Woche vor dem Großereignis an die Nominierten ausgeschickt. Dieses Jahr sorgt ein Produkt der exklusiven Palette, die in der Regel von kosmetischen Behandlungen bis hin zu Luxusurlauben reicht, für besonders viel Aufsehen. Das berichtet unter anderem das US-Wirtschaftsmagazin Forbes.

Natalie Portman, Nicole Kidman, Michelle Williams und Co. werden demnach "The Elvie" in ihren Goodiepaketen finden. Dabei handelt es sich um einen portablen Beckenbodentrainer, der mit einer Handy-App synchronisierbar und wasserfest ist. Kostenpunkt des erotischen Gadgets: 199 Euro.