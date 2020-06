Oscar-Geschenke: Vibrator und Luxus-Reise im "Goodie-Bag"

Als wäre eine Oscar-Nominierung nicht schon genug: Die nominierten Stars werden auch noch mit "Goodie-Bags" verwöhnt. Das sind Geschenktaschen mit Gutscheinen für Luxus-Reisen, Schmuck, Kosmetik und ausgefallenen Artikeln wie Vibratoren. "Wir verschenken diesmal sieben teure Reisen, von den Bahamas bis Tahiti. So etwas lockt die Promis an", sagt Amy Boatwright.

Hier geht's zu unserem Oscar-Special

ORF eins überträgt die Verleihung in der Oscar-Nacht (22./23. Februar) ab 1.30 Uhr live - KURIER.at wird für Sie live mittickern.

Boatwright ist Veranstalterin einer Geschenk-Lounge mit Gratisabgaben für Oscar-Nominierte und Filmsternchen. Zwei Tage vor der Preisgala packten die geladenen Gäste in der Lounge eines L.A.-Promi-Hotels auch kleinere Geschenke wie Faltencreme und Diätpillen in ihre Tragetaschen.

Auch US-Sängerin Danielle Brisebois (45), in diesem Jahr mit dem Song "Lost Stars" des Comedy-Dramas "Can a Song Save Your Life?" für einen Oscar nominiert, profitierte am Freitag von der Spendierlaune der Sponsoren, darunter ein Sexspielzeughersteller. "Ich habe gerade einen Vibrator geschenkt bekommen", freute sich die Sängerin. "So ganz verstehe ich diese Geschenk-Taschen nicht, aber es muss wohl gut fürs Geschäft sein", sagte Brisebois der Deutschen Presse-Agentur. Die Sponsoren setzen auf den Werbeeffekt, wenn Promis mit den Produkten gesehen werden.

Egal ob Verlierer oder Gewinner - alle 25 nominierten Schauspieler und Regisseure sowie Show-Moderator Neil Patrick Harris erhalten nach der Oscar-Gala auch noch einen "Goodie-Bag" der Werbefirma "Distinctive Assets" im Wert von über 160.000 Dollar (141.000 Euro), wie der Sender CNN berichtete. Neben Gutscheinen für Fernreisen und einen Mietwagen für ein ganzes Jahr sind demnach auch Wellness-Produkte und andere Luxusartikel in der Geschenktüte.