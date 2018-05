Strand, Berge, City: Ausreichend trinken im Urlaub

Sommer, Sonne, Strand und Meer – was gibt es Schöneres? Beim Brutzeln in der Sonne oder beim Plantschen im Meer vergessen wir nur allzu gern ausreichend zu trinken. Planung lautet deshalb hier die Devise: Am besten die Wasserzufuhr schon in der Früh oder am Vortag einteilen: "Ein Erwachsener sollte im Allgemeinen rund zwei Liter Wasser pro Tag trinken. Wenn man nun bei heißen Temperaturen am Strand schwitzt, sollte man zusätzlich noch einen oder zwei weitere Liter Wasser trinken", erklärt Jutta Mittermair von Gasteiner. Heißt: Pro Erwachsenen rund zwei 1,5 Liter Mineralwasserflaschen in den Strandbeutel packen und beim Sonnen regelmäßig trinken. Wer gerne aufs Trinken vergisst, könnte ein Ritual daraus machen, zum Beispiel nach jedem Gang ins Meer einen kräftigen Schluck zu sich nehmen. Die mitgebrachten Wasserflaschen hält eine Kühlbox oder ein Flaschenkühler am besten kalt.