Warum Sie Skyr statt Joghurt essen sollten

Kurz und knapp

Das Milchprodukt, das der Legende nach einst die Wikinger nach Island brachten, wird aus entrahmter Kuh-oder Schafmilch hergestellt. Davon kommt viermal so viel wie für ein Joghurt zum Einsatz.

Das fertige Lebensmittel ist durch einen hohen Proteingehalt von rund elf Prozent und einem geringen Fettanteil von 0,2 Prozent gekennzeichnet - und das offenbar bei voller Cremigkeit. In puncto Eiweiß schlägt Skyr das Joghurt also deutlich, beim Fettgehalt kann mageres Joghurt hingegen noch mithalten. 100 Gramm Skyr haben zudem nur 57 Kalorien, etwas mehr als Magerjoghurt aber deutlich weniger als Magertopfen. Klarer Gewinner ist Skyr beim Kalzium: Er liefert etwa 40 Prozent mehr als Magertopfen und auch minimal mehr als Magerjoghurt: rund 150 Milligramm pro 100 Gramm. Das spricht vor allem ernährungsbewusste Zielgruppen an und eignet sich zudem für die Zubereitung einer ganzen Reihe von Speisen wie beispielsweise Müsli, Breaktfast Bowls oder Smoothies.

Beim Preis muss man als Konsument jedoch ein Auge zudrücken: Skyr ist teurer als alle vergleichbaren Milchprodukte.