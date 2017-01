Soll man sich vor dem Sonnenbräunen ins Solarium legen?

Es heißt immer wieder, dass regelmäßig Solarienbesuche einen Schutz gegen Sonnenbrand aufbauen. Was ist da jetzt wirkllch dran?

Leider falsch. Bräune schützt nicht vor der schädlichen UV-Strahlung, das können wirklich nur spezielle Schutzfilter. Dazu kommt, dass Solarien an sich schon nicht sehr gesund für die Haut sind.







Verliert Sonnencreme aus dem Vorjahr ihre Schutzwirkung?

Nein. Studien belegen, dass die UV-Filter in Sonnencreme mindestens drei Jahre haltbar bleiben. Voraussetzung ist aber, dass die Creme entsprechend gelagert wird. Experten empfehlen, Reste im Kühlschrank aufzubewahren und vor dem Auftragen die Tube zu schütteln.

Braucht man zum Eincremen wirklich sechs Teelöffel voll?

Ja. Für einen durchschnittlich großen Mann braucht man rund 40 Milliliter Sonnencreme. Allerdings tragen die meisten laut Studien weniger als die Hälfte der empfohlenen Menge auf. Wer von vornherein sicher gehen möchte, kann einen höheren Lichtschutzfaktor verwenden.

Denn: Wer statt 40 ml Creme mit LSF 50 nur 20 ml verwendet, kann nicht mit der Hälfte des Schutzes, also LSF 25 rechnen, sondern bestenfalls mit LSF 18 bis 20. Eine Reduktion der empfohlenen Menge um 50 Prozent reduziert den Lichtschutz um 65 Prozent.

Muss Sonnencreme einmassiert werden?

Nein – je mehr verrieben und massiert wird, desto schlechter wird die Schutzwirkung. Eine britische Untersuchung zeigt sogar: Nach einer kräftigen Massage ist die Haut beinahe so ungeschützt wie ohne Eincremen. Die UV-Filter wirken nur auf der Oberfläche, in den tieferen Schichten haben sie keine Wirkung.

Stärken Karotten, Paradeiser und andere Lebensmittel die Haut von innen?

Pflanzenstoffe, die zur Gruppe der Carotinoiden zählen, wird eine hautbräunende Wirkung nachgesagt. Das gilt insbesondere für die Beta-Carotinoide in Karotten. Fakt ist allerdings: Für einen sichtbaren Effekt, müsste ein Erwachsener über längere Zeit täglich zwischen drei und fünf Kilogramm Karotten essen.

Sonnenschutz wird durch das Essen von Karotten – selbst in dieser großen Menge – keiner aufgebaut. Hinzu kommt, dass der Körper nur einen Bruchteil des enthaltenen Beta-Carotins aufnimmt. Lycopin, der Stoff, der Paradeiser rot färbt, kommt der Haut hingegen zugute.

Regelmäßiger Verzehr von Paradeisern unterstützt bei einem Sonnenbrand und hilft der Haut, einen UV-Filter aufzubauen. Eine Studie zeigt: Teilnehmer, die täglich Brote mit Paradeisermark aßen, konnten ihren Hautschutz um ein Drittel erhöhen. Dies gilt nur, wenn man sich dauerhaft lycopinreich ernährt, nicht nur kurzfristig im oder vor dem Urlaub.

Ist billiger Sonnenschutz schlechter als teurer?

Ein Test der Zeitschrift Konsument zeigt: Gute Sonnenschutzmittel müssen nicht teuer sein. Testsieger in der Kategorie "Lichtschutzfaktor 20" wurde ein Mittel eines Diskonters – "Ombia Suncare" von Hofer. Auch andere Produkte von Diskontern schnitten gut ab.

Beugen Sonnenschutzmittel der Hautalterung vor?

Eine australische Studie zeigt, dass die tägliche Anwendung eines Sonnenschutzmittels nicht nur vor Hautkrebs schützt, sondern auch den Alterungsprozess der Haut verlangsamt. Von 900 Studienteilnehmern unter 55 Jahre schmierte die Hälfte fünf Jahre lang täglich Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 15 auf Arme, Hände und ins Gesicht, die andere Hälfte nur ab und zu.

Ergebnis: Nach fünf Jahren gab es bei den Täglich-Eincremern keine erkennbaren Spuren einer Hautalterung, bei den Gelegenheitscremern schon. Nicht umsonst haben also viele Tagescremen auch einen Lichtschutzfaktor.

Bietet Sonnencreme vor Hautkrebs vollständigen Schutz?

Nein. Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor kann das Entstehen von schwarzem Hautkrebs verzögern, aber nicht vollständig verhindern. In einer britischen Studie mit Mäusen, erhielten die Tiere entweder keinen Sonnenschutz, eine Sonnencreme mit LSF 50 oder die Haut wurde mit einem Tuch abgedeckt.

Ergebnis: Auf den Stellen, die wiederholt ungeschützt UV-Strahlung ausgesetzt waren, wuchsen nach sieben Monaten Melanome. Jene, die mit Sonnencreme eingerieben worden waren, blieben bis zu 17 Monate melanomfrei. Und von den Stellen, die mit einem Tuch abgedeckt wurden, waren rund 20 Prozent auch nach zwei Jahren ohne Melanom.

Ist das Sonnenbad nur "schlecht"?

Nein. Direkte Sonnenbestrahlung hat auch Vorteile. Sonnenexposition senkt beispielsweise den Blutdruck, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall, regt die Vitamin-D-Produktion an und kann sogar das – durch die erhöhte Produktion von Stickstoffmonoxid – das Leben verlängern.

Ein Freibrief für ungehemmtes Braten in der Sonne sind diese Studienergebnisse jedoch nicht. Allein in Österreich wird rund 11.000 Mal jährlich Hautkrebs diagnostiziert. Besonders betroffen: Gesicht und Kopf.

Wird man durch längeres in-die-Sonne-Schauen blind?

Im Extremfall können schon nach Sekunden bis Minuten durch ungeschütztes in-die-Sonne-Schauen Schäden an der Netzhaut oder bleibende Sehverluste entstehen – das gilt insbesondere im Gebirge, am Wasser oder in sonnenreichen Gegenden.

Vermehrtes Blinzeln und das reflexartige Zusammenkneifen der Lider bieten Schutz, auch die Pupille verengt sich, um möglichst wenig Licht ins Innere zu lassen. Sonnenbrillen sollten einen UV-Schutz von 400 besitzen, das heißt Strahlung bis zu einer Wellenlänge von 400 nm fast vollständig ausfiltern. Die Angabe muss auf den Gläsern vermerkt sein, die Tönung allein sagt nichts über den Lichtschutz.