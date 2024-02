Was es mit dem kleinen Loch am Ohr auf sich hat

Bemerkt man als Elternteil das kleine Loch über dem Ohr des Kindes, so sollte man es laut Brand "einfach in Ruhe lassen, solange es unauffällig ist."

Während die chirurgische Entfernung unter Vollnarkose beim harmlosen Typ der Ohrfistel recht einfach ist, gestaltet sich der Eingriff bei der vererbten Variante komplexer.

"Hier färbt man den Gang in der Regel mit Kontrastmittel und stellt so fest, wie weit er zurückreicht. Geht der Gang in Richtung Mittelohr, ist die Komplettentfernung natürlich aufwendiger, ebenso wie bei Verbindungen zur Ohrspeicheldrüse. Da muss man vor allem auf den Gesichtsnerv aufpassen", so Brand.