Mit dem Lieblingsschokoriegel zu mehr Muskeln?

Die Markteinführung des neuen Riegels kündigte der offizielle Hersteller Proteinbymars auf Instagram an. Geschmacklich soll der Riegel "zu 100 Prozent paradiesisch" schmecken. Derzeit ist er allerdings nur in Großbritannien erhältlich, wo man seitens des Unternehmens versucht den steigenden Bedarf an proteinreichen Nahrungsmitteln zu decken. Um ganze 27 Prozent sind die Verkaufszahlen von Protein-Shakes und eiweißreichen Riegeln laut Mars in den letzten zwei Jahren gestiegen.

Im vergangenen Jahr brachte man zeitgleich mit den Neuinterpretationen von Mars und Snickers auch Proteindrinks in denselben Geschmacksrichtungen heraus.