Frau verlor nach Fisch-Pediküre fünf Zehen

Für die junge Urlauberin Victoria Curthoy endete der Besuch in einem Wellness-Salon in Thailand in einem Desaster: Bei der Behandlung in einem Fisch-Becken, in dem Saugbarben Hautschuppen abknabbern sollen, infizierte sie sich mit einem aggressiven Bakterienstamm. Ihre Knochen in allen Zehen des rechten Fußes wurden nach und nach zerfressen – alle fünf Zehen mussten nacheinander amputiert werden.

Die heute 29-jährige Australierin beschloss nun mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Nach der „Behandlung“ im Fisch-Becken bekam sie Fieber und musste sich morgens übergeben. Das Fieber hielt auch an, als sie wieder zuhause in Australien war.

Mehr als ein Jahr dauerte es bis die Ärzte feststellten, dass sich die junge Frau mit „Schwelmenella“-Bakterien infizierte. Diese fressen die Knochen richtiggehend auf. Zunächst musste ihr großer Zeh entfernt werden, im Lauf der Zeit wurden ihr alle fünf Zehen des rechten Fußes abgenommen.