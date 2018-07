Frau verliert Zehennägel nach Fisch-Pediküre

Fisch-Spas in der Kritik

Seit Fischbehandlungen, die oft zur Therapie von Hautkrankheiten angewandt werden, in den vergangenen Jahren stark an Popularität gewonnen haben, äußern Experten Bedenken bezüglich der Methode. Es gebe keine wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit bei Hautkrankheiten, so der Tenor. Ferner bestehe die Gefahr, sich im Aquarium mit viralen Infektionskrankheiten anzustecken. Auch bakterielle Krankheitserreger können von einem infizierten Patienten über die Fische an weitere Patienten übertragen werden. Das gelte insbesondere für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem oder solche mit bestehenden Erkrankungen (mehr dazu hier).

Nicht vollständig geklärt

Lipners Therapie widerspricht Antonella Tosti, Professorin für Dermatologie an der Leonard M. Miller School of Medicine der University of Miami. "Ich bin mir nicht sicher, ob die Fische das Problem verursacht haben", gibt sie im Interview mit CNN zu Protokoll. Tosti geht vielmehr davon aus, dass zu kleine oder enge Schuhe den Nagelverlust ausgelöst haben könnten. Wenn sich die Zehen in Schuhen dauerhaft beim Tragen überlappen, könne dies zur Ablösung beitragen.

Die sechs betroffenen Fußnägel der Patientin wachsen nun wieder nach. Bis sie das Nagelbett wieder vollständig bedecken, kann es allerdings dauern. Fußnägel wachsen etwa einen Millimeter pro Monat. Bis ein Nagel nachgewachsen ist, kann es daher bis zu einem Jahr lang dauern.