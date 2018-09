Frau trifft Nerv mit Posting über Angstzustände

Ein Auszug aus dem darauf folgenden Text:

"Angst bedeutet, um drei Uhr in der Nacht aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, weil dein Herz rast. Angst bedeutet, ohne Grund in Panik auszubrechen. Angst bedeutet, sich über Dinge Sorgen zu machen, die real sind oder auch nicht. Angst bedeutet, deinen Glauben in Frage zu stellen. Wie könnte es mein Schöpfer auch erlauben, dass ich mich so fühle?! Angst bedeutet, deine Schwester drei Stunden bevor sie aufsteht, anzurufen, während du hoffst, dass sie abhebt, damit du mit deinen Gedanken von der Attacke wegkommst. Angst bedeutet eine Dusche um zwei Uhr in der Nacht. Angst bedeutet, dass sich deine Stimmung innerhalb weniger Minuten schlagartig ändert. Angst bedeutet, unkontrolliert zu zittern und zu zucken. Angst bedeutet, zu weinen, echte und schmerzhafte Tränen. Angst bedeutet Übelkeit."

Bei vielen Nutzern scheint Morefield mit ihrer Beschreibung einen Nerv getroffen zu haben, bisher wurde das Posting über 420.000 Mal geteilt und über 129.000 Mal gelikt. Die junge Frau scheint damit die lähmende und unvorhersehbare Art einer Angststörung deutlich erfasst zu haben. Sie selbst habe niemals mit einer so großen Anzahl an Reaktionen gerechnet, sagte Morefield zu The Independent. "Tausende Menschen lassen mich wissen, wie sehr ich ihr Leben damit beschrieben habe und wie erleichternd es für sie ist, zu wissen, dass sie nicht alleine sind."