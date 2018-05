Warum ist Milch weiß und Butter gelb?

Milch ist weiß, warum ist (die aus ihr gemachte) Butter dann gelb? Der Grund ist einfach erklärt: Der Farbunterschied ergibt sich aus dem unterschiedlichen Fettgehalt der Nahrungsmittel – während Milch hauptsächlich aus Wasser besteht und (je nach Produkt) zwischen null und 3,5 Prozent Fettanteil aufweist, enthält Butter bis zu 80 Prozent. Schlagobers, der ebenfalls einen leichten Gelbstich hat, reiht sich mit einen Fettgehalt von 40 Prozent farblich in der Mitte ein.

Doch warum gerade Gelb? Kühe, die Gras fressen, speichern den gelben Naturfarbstoff Beta-Carotin, der in vielen Pflanzen vorkommt. Dieser gelangt bis in die Milch der Tiere. Die besten Quellen für Beta-Carotin sind Grünkohl, tiefgelbe bis orange Früchte und Gemüse, aber auch dunkelgrüne Gemüsesorten.

Die Milchfettkügelchen in Milch oder Schlagobers sind von einer dünnen Membran umgeben, die den Farbstoff gewissermaßen im Zaum hält und verhindert, dass das Fett in der Milch zusammen fließt. Fällt Licht auf die Fettkügelchen, wird dieses gestreut und die Flüssigkeit erscheint in weiterer Folge weiß. Milch ist damit eines der wenigen tierischen Produkte, die wirklich rein weiß sind.