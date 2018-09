Eizellpartys: Sekt und Brötchen für die Fruchtbarkeit

Anders als in Österreich darf in den USA für das Einfrieren von Eizellen geworben werden. Und anders als in Österreich ist es dort auch erlaubt, Eizellen in jungen Jahren auch ohne medizinischen Grund einfrieren zu lassen, um sie später für eine künstliche Befruchtung zu nutzen.

Für manche Kinderwunschkliniken sind die Eizellpartys eine Möglichkeit, Kundinnen zu gewinnen. Der Markt ist umkämpft - schließlich lässt sich damit viel Geld verdienen: Nach wie vor sind die Kosten für das Einfrieren von Eizellen hoch, auch wenn sie in den vergangenen Jahren deutlich geringer geworden sind. In den USA kostete ein Zyklus lange Zeit umgerechnet rund 16.000 Euro, heute zahlt man zwischen 3000 und 6000 Euro. Auch in Europa muss in Ländern wie Tschechien, in denen Social Egg Freezing erlaubt ist, mit Kosten von ca. 5000 Euro plus jährlicher Lagerungsgebühr gerechnet werden.

"Noch nie besser"

Neu ist, dass nicht mehr nur Frauen gegen Ende ihrer Fruchtbarkeit in den späten 30ern, sondern auch Frauen in den Zwanzigern und frühen Dreißigern angesprochen werden, sagte Susan Herzberg, Präsidentin von Prelude Fertility, einem landesweiten Netzwerk von Fruchtbarkeitskliniken in den USA der New York Times. Sie spricht davon, dass "der Prozess nie besser, schneller oder billiger war oder so wahrscheinlich zu einem besseren Vorrat an Eizellen von hoher Qualität führte".

Diese Botschaft wird auch in landesweiten Werbekampagnen für Radio, Fernsehen, Zeitschriften und soziale Netzwerken in den USA verbreitet. Frauen sollen ihre Eizellen "für Ihre Zukunft einfrieren", denn "Eizellen sind eine nicht erneuerbare Ressource". Diese Aufrufe werden durch fröhliche Bilder untermalt – von Frauen, die lachend Arm in Arm durch die Straßen schlendern oder gemeinsam bei einer Runde Drinks versammelt sind.