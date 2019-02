Was das Fünf-Minuten-Rückenprogramm nach Dr. Alfen kann

Da hört man jahrelang, dass ein umfassendes Training nötig ist – und dann kommt ein neues Konzept daher und behauptet, es reicht ein Programm mit jeweils 150 Sekunden auf zwei Geräten, um Bandscheibenproblemen, Verspannungsschmerzen und Migräne vorzubeugen. Aaaha.

Dann schau ich mir das mal näher an: Bei Rückgrat in der Wiener Innenstadt stehen in einem Raum zwei wuchtige Geräte, auf denen das Blitztraining absolviert wird. Sie zielen auf die tiefste von fünf Muskelschichten am Rücken ab – herkömmliches Training, Physiotherapie oder Massage kommen angeblich nur bis zur dritten Schicht. Diese fünfte besteht aus ganz kleinen Muskeln, die die Wirbel zusammen- und die Bandscheiben an ihrem Platz halten. Sind die zu schwach ausgeprägt, steigt das Risiko für Schmerzen und Probleme. Entwickelt wurde das Konzept vom deutschen Orthopäden Dr. Alfen – nicht zufällig erinnern die Geräte etwas an das Kieser-Training. Ihre Wege haben sich gekreuzt.