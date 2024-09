Rudolfsheim-Fünfhaus bleibt rot

Die SPÖ hat in Rudolfsheim-Fünfhaus ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem starken Gewinn von 5,36 Prozentpunkten auf 34,79 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Weit hinter der SPÖ liegt mit 17,61 Prozentpunkten Abstand die FPÖ, die auf 17,18 Prozent kam (plus 6,7 Prozentpunkte). Für die Freiheitlichen bedeutet diese Steigerung aber den Aufstieg von Platz vier. 16,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugten die Grünen: Die Ökopartei verlor also drastisch um 12,47 Prozentpunkte und fiel von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde die ÖVP, die somit von Platz drei abstieg. Das Minus von 6,3 Prozentpunkten bedeutet einen starken Rückgang auf 11,78 Prozent für die Volkspartei. Die NEOS steigerten sich um 0,86 Prozentpunkte: 8,52 Prozent bedeuten Platz fünf.

Die weiteren Plätze: KPÖ: 6,45 Prozent, Bierpartei: 2,05 Prozent, Liste GAZA: 1,65 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,59 Prozent, Keine von denen: 0,45 Prozent, MFG: 0,13 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Rudolfsheim-Fünfhaus betrug 62,31 Prozent: 23 166 Stimmen wurden abgegeben, 23 024 waren gültig. Insgesamt waren 37 176 Personen wahlberechtigt.

Das Ergebnis enthält alle Wahlkarten, die rechtzeitig bis Freitag eingelangt sind. Die noch fehlenden Briefwahlstimmen werden am Montag ausgezählt. Danach wird das Ergebnis aktualisiert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.