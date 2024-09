Grätzl-Analyse - Per-Albin-Hansson-Siedlung gegen Bezirkstrend

In der Per-Albin-Hansson-Siedlung gehen die Uhren anders als in Favoriten: Im 10. Bezirk ist die SPÖ die Nummer eins, aber im Grätzl liegt bei der Nationalratswahl die FPÖ vorn in der Wählergunst: Sie bekam 35,09 Prozent. Platz zwei ging mit einem Abstand von 1,95 Prozentpunktenan die SPÖ, die auf 33,14 Prozent kam. 14,75 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP (Rang 3).

Die weiteren Plätze: NEOS: 4,46 Prozent, Grüne: 3,31 Prozent, KPÖ: 2,8 Prozent, Bierpartei: 2,62 Prozent, Liste GAZA: 1,92 Prozent, Keine von denen: 0,44 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,4 Prozent, MFG: 0,13 Prozent.

Mit 8 588 Wahlberechtigten ist die Per-Albin-Hansson-Siedlung ein Grätzl von durchschnittlichem Zuschnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Für Grätzl auf Sprengelbasis können nur jene Stimmen hinzugezogen werden, die bis zur Auszählung im jeweiligen Sprengel einlangten.