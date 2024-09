Grätzl-Analyse - SPÖ wie im 2. Bezirk mit den meisten Stimmen in der Krieau

In der Krieau ist die SPÖ bei der Nationalratswahl stärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene in der Leopoldstadt. 35,94 Prozent erhielten die Sozialdemokraten im Grätzl. Weit dahinter liegt mit 12,94 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die FPÖ, die auf 23 Prozent kam. 14,17 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP (Rang 3).

Die weiteren Plätze: Grüne: 9,02 Prozent, NEOS: 7,54 Prozent, KPÖ: 3,72 Prozent, Liste GAZA: 2,78 Prozent, Bierpartei: 2,15 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,35 Prozent, Keine von denen: 0,25 Prozent, MFG: 0,06 Prozent.

In der Krieau leben 5 137 für die Nationalratswahl berechtigte Bürger - damit liegt das Grätzl relativ im Schnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Für Grätzl auf Sprengelbasis können nur jene Stimmen hinzugezogen werden, die bis zur Auszählung im jeweiligen Sprengel einlangten.