Grätzl-Analyse - FPÖ in Jedlesee wie im Bezirk auf Platz eins

Die FPÖ ist bei der Nationalratswahl auch in Jedlesee stimmenstärkste Partei – die Wähler dort gehen also mit dem Gesamtbezirk Floridsdorf d’accord. Im Grätzl erhielten die Freiheitlichen 30,02 Prozent. Platz zwei ging mit einem marginalen Abstand von 0,15 Prozentpunkten an die SPÖ, die auf 29,87 Prozent kam. 16,69 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP (Rang 3).

Die weiteren Plätze: NEOS: 8,19 Prozent, Grüne: 6,42 Prozent, KPÖ: 2,89 Prozent, Bierpartei: 2,61 Prozent, Liste GAZA: 1,03 Prozent, Keine von denen: 0,61 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,59 Prozent, MFG: 0,2 Prozent.

In Jedlesee leben 18 200 für die Nationalratswahl berechtigte Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Für Grätzl auf Sprengelbasis können nur jene Stimmen hinzugezogen werden, die bis zur Auszählung im jeweiligen Sprengel einlangten.