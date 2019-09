ÖVP bleibt in Eggerding Nummer eins und legt zu

In Eggerding ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Mit einem sehr starken Plus von 12,56 Prozentpunkten auf 55,18 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch massiv aus. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 22,57 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 12,99 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 32,61 Prozentpunkten groß. 7,88 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 5,23 Prozentpunkte ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 6,49 Prozent: Die Ökopartei legte in Eggerding stark zu (5,23 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 3,09 Prozentpunkte). Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,77 Prozent.

Dahinter landete mit 0,46 Prozent die Liste JETZT, die damit 2,06 Prozentpunkte verlor und vom fünften Platz absackte. Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,15 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, bildet das Schlusslicht. Sie erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Eggerding betrug 62,49 Prozent: 658 Stimmen wurden abgegeben, 647 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 1 053 Personen wahlberechtigt.

