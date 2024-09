Lasberg trägt weiter schwarz

Die ÖVP ist auch bei dieser Nationalratswahl stimmenstärkste Liste in Lasberg. Mit 33,55 Prozent fuhr die Volkspartei allerdings einen schweren Verlust um 14,71 Prozentpunkte ein. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 26,71 Prozent kam - ein starkes Plus von 12,84 Prozentpunkten. 17,57 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die SPÖ - diese hielt damit de facto den Stand der letzten Wahl.

Ex aequo liegen dahinter NEOS sowie Grüne mit 8,43 Prozent: Die Pinken legten in Lasberg zu (1,84 Prozentpunkte), die Ökopartei büßte Stimmen ein (2,83 Prozentpunkte).

Die weiteren Plätze: Bierpartei: 1,79 Prozent, KPÖ: 1,23 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,87 Prozent, Keine von denen: 0,77 Prozent, MFG: 0,56 Prozent, Liste GAZA: 0,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Lasberg war mit 84,6 Prozent sehr hoch: Von den 1 983 abgegebenen Stimmen waren 1 958 gültig. Insgesamt waren 2 344 Personen wahlberechtigt.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.