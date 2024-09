St. Leonhard am Forst: FPÖ legt zu und löst ÖVP an der Spitze ab

Die FPÖ ist mit erheblichen Zugewinnen bei der Nationalratswahl neue Nummer eins in St. Leonhard am Forst. Mit 36,7 Prozent schnitten die Freiheitlichen um 13,2 Prozentpunkte besser ab als bei der letzten Wahl und überholten die ÖVP.

Die Volkspartei muss sich nunmehr mit dem zweiten Stockerlplatz begnügen. 32,87 Prozent bedeuten einen schmerzlichen Rückgang um 15,95 Prozentpunkte. 12,98 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten leicht um 0,7 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in St. Leonhard am Forst sind die NEOS, die um 0,62 Prozentpunkte auf 6,32 Prozent nur leicht wuchsen und vom fünften Platz aufstiegen. Verluste gab es für die Grünen, die 1,59 Prozentpunkte verloren und nun bei 5,87 Prozent liegen. Der Ökopartei bescherte die Wahl so einen Abstieg vom vierten Platz.

Die weiteren Plätze: Bierpartei: 2,04 Prozent, KPÖ: 1,29 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,8 Prozent, Keine von denen: 0,55 Prozent, MFG: 0,45 Prozent, Liste GAZA: 0,15 Prozent.

83,06 Prozent der 2 462 Stimmberechtigten nahmen an der Wahl teil.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.