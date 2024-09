ÖVP in Rossatz-Arnsdorf mit starken Verlusten weiter auf Platz eins

In Rossatz-Arnsdorf bleibt die ÖVP bei der Nationalratswahl auf Platz eins. Mit 41 Prozent fuhr die Volkspartei allerdings einen schweren Verlust um 14,19 Prozentpunkte ein. Mit einem deutlichen Abstand von 21,61 Prozentpunkten liegt weit hinter der ÖVP die FPÖ, die auf 19,39 Prozent kam (plus 10,86 Prozentpunkte). Den Freiheitlichen gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg von Platz fünf. 17,29 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die SPÖ - diese hielt damit de facto den Stand der letzten Wahl.

Nummer vier in Rossatz-Arnsdorf wurden die NEOS, die um 3,17 Prozentpunkte auf 11,85 Prozent wuchsen. Auf Platz fünf sind die Grünen, die 2,15 Prozentpunkte verloren und nun bei 6,69 Prozent liegen. Der Ökopartei bescherte die Wahl also einen Absturz vom dritten Rang.

Die weiteren Plätze: Bierpartei: 1,53 Prozent, KPÖ: 1,39 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,42 Prozent, MFG: 0,28 Prozent, Keine von denen: 0,14 Prozent, Liste GAZA: keine Stimme.

In Rossatz-Arnsdorf waren 845 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,15 Prozent.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.