ÖVP mit Minus in Eichgraben weiter auf dem ersten Platz

In Eichgraben bleibt die ÖVP bei der Nationalratswahl auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 25,98 Prozent. Das ist zwar um 10,56 Prozentpunkte weniger als 2019 und ein beträchtlicher Verlust, genügte aber, um ganz oben zu bleiben. Mit einem Abstand von 4,24 Prozentpunkten liegt hinter der ÖVP die FPÖ mit 21,74 Prozent (plus 8,93 Prozentpunkte). Den Freiheitlichen gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg von Platz vier. 20,62 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreichte die SPÖ. Die Sozialdemokraten gehen um 5,15 Prozentpunkte stärker aus der Wahl hervor.

Viertstärkste Partei in Eichgraben sind die Grünen, die somit vom zweiten Platz abstürzten. Sie verloren mit 7,01 Prozentpunkten etwas und stehen nun bei 14,06 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 1,26 Prozentpunkte: 11,75 Prozent bedeuten Platz fünf.

Die weiteren Plätze: Bierpartei: 2,17 Prozent, KPÖ: 1,65 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 1,23 Prozent, Keine von denen: 0,42 Prozent, MFG: 0,21 Prozent, Liste GAZA: 0,18 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Eichgraben war mit 82,42 Prozent ausgesprochen hoch: 2 870 Stimmen wurden abgegeben, 2 852 waren gültig. Insgesamt waren 3 482 Personen wahlberechtigt.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.