SPÖ behauptet ersten Platz in Tschanigraben, Verluste für ÖVP

In Tschanigraben ist die SPÖ auch 2024 stärkste Partei bei der Nationalratswahl. Das deutliche Plus von 4,22 Prozentpunkten auf 60,98 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die ÖVP mit 19,51 Prozent. Gegenüber der Wahl 2019 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 7,52 Prozentpunkte für die Volkspartei. Mit 41,47 Prozentpunkten Distanz liegt sie weit hinter hinter der SPÖ. 9,76 Prozent der Wählerinnen und Wähler erreichte die FPÖ. Die Freiheitlichen ließen also 3,75 Prozentpunkte liegen.

Viertstärkste Partei in Tschanigraben sind die Grünen, die um 2,18 Prozentpunkte auf 4,88 Prozent wuchsen. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für zwei Parteien, nämlich Bierpartei und NEOS mit jeweils 2,44 Prozent. Für die als Spaßpartei gestartete Liste war dies das erste Mal bei einer Wahl, die Pinken legten um 2,44 Prozentpunkte zu.

Die restlichen Parteien erhielten alle keine Stimmen.

Am Sonntag waren in Tschanigraben 55 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,55 Prozent.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

