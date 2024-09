SPÖ bleibt stärkste Partei in Neutal, Einbußen für ÖVP

In Neutal bleibt die SPÖ bei der Nationalratswahl auf Platz eins. Mit 43,92 Prozent fuhren die Sozialdemokraten allerdings einen klaren Verlust um 8,43 Prozentpunkte ein. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 17,78 Prozentpunkten an die FPÖ, die auf 26,14 Prozent kam - ein starkes Plus von 13,02 Prozentpunkten. Nur mehr 18,82 Prozent der Wählerinnen und Wähler machten ein Kreuzerl für die ÖVP. Die Volkspartei ließ also 8,28 Prozentpunkte liegen und fiel von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Platz vier geht in Neutal an die Grünen. Sie verloren mit 0,62 Prozentpunkten ein wenig und stehen nun bei 3,66 Prozent. Die NEOS steigerten sich um 2,1 Prozentpunkte: 3,53 Prozent bedeuten Platz fünf.

Die weiteren Plätze: Bierpartei: 2,09 Prozent, KPÖ: 1,18 Prozent, Keine von denen: 0,26 Prozent, Liste "Die Gelben": 0,26 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,13 Prozent, Liste GAZA: keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Neutal war mit 86,49 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 781 abgegebenen Stimmen waren 765 gültig. Insgesamt waren 903 Personen wahlberechtigt.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.