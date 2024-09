Großwarasdorfe: Volkspartei weiterhin an der Spitze, SPÖ verliert

In Großwarasdorfe bleibt die ÖVP bei der Nationalratswahl auf Platz eins. 40,86 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 8,26 Prozentpunkte weniger und ein klarer Verlust, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 17,51 Prozentpunkten liegt weit hinter der ÖVP die FPÖ mit 23,35 Prozent (plus 12,07 Prozentpunkte). Nur mehr 21,81 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugte die SPÖ: Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 5,88 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Ex aequo liegen dahinter NEOS sowie Grüne mit 4,63 Prozent: Die Pinken legten in Großwarasdorf zu (1,12 Prozentpunkte), die Ökopartei büßte einige Stimmen ein (0,88 Prozentpunkte).

Die weiteren Plätze: KPÖ: 1,76 Prozent, Bierpartei: 1,54 Prozent, Liste Madeleine Petrovic: 0,66 Prozent, Keine von denen: 0,44 Prozent, Liste "Die Gelben": 0,33 Prozent, Liste GAZA: keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Großwarasdorfe war mit 81,71 Prozent sehr hoch: 920 Stimmen wurden abgegeben, 908 waren gültig. Insgesamt waren 1 126 Personen wahlberechtigt.

Das vorliegende Ergebnis enthält bereits alle Briefwahlstimmen, die rechtzeitig bis Freitag in den jeweiligen Gemeinden eingetroffen sind. Später eingetroffene Wahlkarten werden auf Bezirksebene ausgezählt und verändern die Gemeinderesultate nicht mehr.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.