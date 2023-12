Was wurde eigentlich aus dem sauren Regen?

Saurer Regen und das Ozon-Loch waren große Umwelt-Themen in den 90er Jahren. In der letzten Zeit hat man nicht mehr viel darüber gehört. Das liegt daran, dass die Menschheit Maßnahmen gesetzt hat, um diesen Problemen erfolgreich entgegen zu wirken. Wie wir das gemacht haben, erklärt "Klima-Berni" Bernhard Gaul in diesem Video: