Videoumfrage : Wonach sehnen Sie sich?

In diesen schweren und kalten Zeiten haben viele Leute Sehnsucht nach Veränderung oder nach alten Zeiten. Wir waren im 10. Bezirk unterwegs und haben die dort ansässigen Wiener:innen gefragt, was Sehnsucht für sie bedeutet und was sie sich wünschen. Sei es ein gutes Leben für alle Menschen in Österreich, dass die Sonne wieder scheint, oder dass die gute alte Zeit einfach wieder zurück kommt.