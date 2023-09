Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

Macondo: Flüchtlingsheim und Heimat chilenischer Flüchtlinge

Geht es um Chilenen in Österreich, fällt oft der Name Macondo: eine Flüchtlingssiedlung bei der Kaiserebersdorfer Kaserne in Simmering, in der viele Chilenen untergebracht waren. Auch Cristina Musa und Manuel Pinto – die beiden leben heute noch hier.