Zwei Kinder tot - Großeinsatz der Polizei

Staatsbesuch aus Vietnam

Vietnams Präsident Vo Van Thuong zum ersten Staatsbesuch in Europa, und das gleich in Österreich. Die beiden Staaten blicken auf jahrzehntelange diplomatischen Beziehungen zurück. Rund 50 Firmen haben Niederlassungen in Vietnam – das Investitionsvolumen Österreichs liegt in Vietnam bei rund 500 Millionen Euro. Dieses soll ausgebaut werden.