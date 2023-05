Wir würden hier gerne ein APA Video zeigen. Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diesen anzeigen wollen, stimmen sie bitte APA-Videoplayer zu. APA-Videoplayer akzeptieren

KURIER NEWSFLASH vom 05.05.2023

Wagner-Söldner-Chef Prigoschin will aus Bachmut abziehen

Der Streit um zu wenig Munitionslieferungen eskaliert am Freitag, "Putins Koch" schreit in die Kamera und greift Militärspitzen an.