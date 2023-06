USA - China: Behutsame Annährung in Peking

SPÖ Wien zieht nach Favoriten

Seit 1945 war die Adresse „Löwelstrasse 18“ nicht nur eng mit der Bundespartei verknüpft, sondern eben auch mit der Landespartei. Die in der ganzen Zeit auch im gegenüberliegenden Rathaus das Sagen in Form der jeweiligen Bürgermeister hat. Und trotzdem wollen die Genossen jetzt nach Favoriten übersiedeln, das habe der Vorstand heute so beschlossen heißt es in einer Aussendung der Partei.

Genau gesagt: Ins Arbeiterheim Favoriten am Anfang der Laxenburger Straße. Vor allem in der ersten Republik hat hier das rote Herz des Landes geschlagen.