Wiener SPÖ verlässt Löwelstraße Richtung Favoriten

Die Wiener SPÖ verlässt die SPÖ-Parteizentrale in der Löwelstraße. Das gab Bürgermeister Michael Ludwig in einer Aussendung bekannt. Ab 2026 sollen die Wiener Roten im Arbeiterheim in Wien-Favoriten ihr neues Zuhause finden.

"Wir schlagen ein gänzlich neues Kapitel auf und ziehen von der Löwelstraße in die 'Festung der Solidarität' ins Arbeiterheim Favoriten. Mit dem 'roten Haus' im zehnten Wiener Gemeindebezirk können wir uns keinen besseren und für die Sozialdemokratie bedeutenderen Nachfolgestandort wünschen", betonte Bürgermeister Ludwig nach der Sitzung der Landespartei am heutigen Montag.

Mehr lesen: Zieht die SPÖ aus der Löwelstraße aus?