Ukrainische Armee: Rückeroberung eines Dorfes nahe Bachmut

Außenminister Alexander Schallenberg ist nach New York aufgebrochen, um an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen.Das jährliche internationale Stelldichein im "Herzen des Multilateralismus", so Schallenberg vor dem Abflug gegenüber der APA. "Ein Multilateralismus, der momentan einem ungeheuren Stresstest ausgesetzt ist", meinte der Außenminister und verwies auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs oder den Klimawandel. Bundespräsident Alexander Van der Bellen landete am Sonntagvormittag in New York aus Montreal, nachdem seine Direktmaschine aus Wien aufgrund eines technischen Gebrechens am Boden hatte bleiben müssen. Insgesamt werden rund 150 Staats- und Regierungschefs im UN Head Quarter erwartet.