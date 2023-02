Toter Polizist in der Steiermark, Tote Flüchtlinge vor Italien

Die Regierung Meloni hat letzte Woche ein Gesetz durchs Parlament in Rom gebracht, dass es Rettungsschiffen deutlich schwerer macht. Sie müssen jetzt nach jeder Aktion erst einen Hafen anlaufen, dürfen also nicht nach weiteren in Not geratenen Booten Ausschau halten. Ein solches Boot ist Sonntagfrüh vor Kalabrien gegen einen Felsen gekracht und auseinandergebrochen. Mindesten 62 Flüchtlinge sind gestorben, darunter 14 Kinder.