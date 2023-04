SPÖ-Forderungen zum Mangel bei Gesundheitsberufen

Wir starten diese Ausgabe aber in der Ukraine, wo heute das Telefon von Präsident Wolodimir Selenskij geläutet hat. Am Apparat: Chinas Staatschef Xi Jingping. Es sei lange und sinnvoll geredet worden, twittert Selenskij, und das chinesische Staatsfernsehen berichtet von Sondergesandten, einer Delegation, helfen soll eine politische Lösung in dem Krieg zu finden.

Xi hat den Anruf vor drei Wochen schon beim Besuch des französischen Präsidenten Emanuel Macron in Peking zugesagt. – Moskau reagiert – na – zurückhaltend. Peking sei bereit solche Gespräche zu erleichtern, teilt das Außenministerium in Moskau mit.