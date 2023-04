Pikanter Prozess: Pärchen hatte Sex im Zug

Derart öffentlicher Verkehr geht gar nicht, befand die Staatsanwaltschaft Klagenfurt und klagte ein Paar wegen sexueller Belästigung an - jener anderer Fahrgäste nämlich: Das Paar soll Sex in einem Zug der ÖBB in Kärnten gehabt haben.

Unfreiwillig dabei waren 20 bis 25 Passagiere im selben Waggon. "Damit haben die Angeklagten ein Verhalten gesetzt, das geeignet war durch unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen", ist die Anklagebehörde überzeugt.