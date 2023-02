Putin wirft Westen vor, Kindesmissbrauch sei die Norm

Im türkisch-syrischen Grenzgebiet bebt die Erde gestern Abend schon wieder, diesmal zwar „nur“ mit Stärke 6,4, aber da reicht, um wieder Häuser einstürzen zu lassen und die Menschen in Panik zu versetzen. Mindestens sechs Menschen sterben, und Immer noch fehlt es vor allem auf syrischer Seite an so gut wie allem.