Nessie-Suche in Schottland mit bizarren Tönen unter Wasser

Schneemangel in Skigebieten: Wo Klimawandel besonders bedrohlich wird

Eine französisch-österreichische Forschungskooperation beleuchtete den Schneemangel infolge steigender Temperaturen. Bei 4 Grad Celsius sind fast alle Skigebiete betroffen. Österreich kommt verhältnismäßig gut weg, weil hierzulande schon früh auf künstliche Beschneiung gesetzt wurde. Die Untersuchung weist auch auf große regionale Unterschiede hin: während in einigen wenigen Skigebieten in Österreich, der Schweiz und in Frankreich selbst bei vier Grad Erwärmung noch Skisport möglich wäre, sähe es für andere Gebiete wie etwa den Apenninen in Italien, den iberischen Bergen oder in Großbritannien schon sehr viel früher sehr schlecht aus.