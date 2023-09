Linienbus stürzt über Brücke - mehrere Verletzte

Der genaue Unfallhergang auf der B37 bei Rastenfeld (Bezirk Krems) war vorerst unklar. Es soll in einem Baustellenbereich eine Berührung mit einem anderen Kfz gegeben haben, hieß es seitens der Polizei. Der Linienbus sei daraufhin etwa vier Meter über eine Böschung gestürzt. Bei einem Schwerverletzten handelt es sich laut Notruf Niederösterreich um den Chauffeur des Fahrzeuges. Der Mann sei von einem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum St. Pölten geflogen worden. Die Transporte der Verletzten seien in mehrere Krankenhäuser erfolgt.