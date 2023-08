Kuss-Skandal: Tausende demonstrieren gegen Sexismus im Fußball

Wetterlage

Weiterhin angespannte Situation in weiten Teilen Österreich aufgrund der heftigen Unwetter. Im Westen stehen die Einsatzkräfte weiter im Dauereinsatz. In Salzburg ist die Salzachtal Straße zwischen Golling und Pass Lueg komplett gesperrt und im Pinzgau haben die Regenfälle wieder uugenommen. In Tirol hat sich die Hochwassersituation beruhigt, wird aber weiter genau beobachtet. Auch in Niederösterreich und Oberösterreich steigen die Pegel von Donau und Inn an. Eine Entspannung der Situation wird erst für morgen, Mittwoch, erwartet.